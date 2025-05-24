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23:39, 24 мая 2025Интернет и СМИ

Военкор рассказал о новой тактике ВСУ в Запорожской области

Сладков: ВСУ в Запорожской области создают серую зону в 1,5 км
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали создавать в Запорожской области простреливаемую «серую зону» шириной в 1,5 километра. О новой тактике рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Любая наша попытка проникнуть в нее вызывает активность украинских ФПВ. На днях один десантник сбил из дробовика восемь коптеров за несколько часов», — написал Сладков.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ с начала массового отступления из Курской области активно применяет тактику «затыкания дыр», перемешивая между собой личный состав из разных подразделений.

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