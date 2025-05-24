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22:30, 24 мая 2025Россия

ВСУ снова попытались атаковать Елец

Shot: ВСУ снова пытаются атаковать беспилотниками город Елец Липецкой области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытаются атаковать беспилотниками город Елец Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в городе звучит тревожная сирена. Также было слышно несколько хлопков на окраине.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне города Ельца зафиксированы падения дронов. По предварительной информации, жертв нет.

До этого ВСУ атаковали аэродром Северный в Иваново. Кроме того, вечером 22 мая системы ПВО сбили три украинских дрона, которые летели на Москву.

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