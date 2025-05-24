Заказавшая убийство дочери россиянка оказалась ранее судима

«АиФ»: Заказавшая убийство дочери жительница Челябинской области была судима

Заказавшая убийство 12-летней дочери жительница Челябинской области ранее была судима. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» (АиФ).

Уточняется, что в 2016 году женщина привлекалась к уголовной ответственности по статье 119 Уголовного кодекса РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Судимость у нее уже погашена.

По данным издания, кроме 12-летней дочери у россиянки еще четверо детей. Источник уточнил, что совершеннолетняя дочь учится в Свердловской области, 16-летняя обучается в колледже в Магнитогорске, пятилетний ребенок — ходит в детский сад. Также у женщины есть 18-летний ребенок-инвалид первой группы.

О задержании женщины стало известно 23 мая. Сообщалось, что она пригласила в гости знакомого, пожаловалась на плохое поведение 12-летней дочери, после чего попросила его за 100 тысяч рублей избавить ее от ребенка. Мужчина спрятал девочку у себя дома и рассказал о намерениях женщины полиции. Сама женщина свою вину не признала.