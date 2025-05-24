Зеленский заявил о возвращении на Украину еще 307 бойцов в рамках обмена

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о втором этапе масштабного обмена военнопленными с Россией. Подробности события он привел в своем Telegram-канале.

Политик подтвердил ранее опубликованную Министерством обороны России информацию о возвращении на родину 307 бойцов.

«Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек», — сообщил украинский лидер, указав, что в воскресенье, 25 мая, обмен продолжится.

По его словам, в республику вернулись армейские военнослужащие, бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

23 мая в Подмосковье приземлился самолет с россиянами, освобожденными из украинского плена в рамках первого этапа обмена по формуле «1000 на 1000». В тот день на родину вернулись 270 бойцов и 120 гражданских лиц.