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18:39, 25 мая 2025Силовые структуры

Бывшая жена Паши Техника попала под уголовную статью

Следователи возбудили дело в отношении экс-жены Паши Техника Евы Карицкой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей жены рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Евы Карицкой. Об этом сообщает Starhit.

Дело возбудили по статье 128 УК РФ («Клевета»). Обвинение выдвинула клиника, в которой рэпер проходил терапию перед кончиной. Карицкая уже заявила, что виновной себя не считает.

Ранее девушка говорила, что терапия в этой клинике привела к смерти ее бывшего мужа. Однако в клинике с таким мнением не согласны.

24 мая Карицкая сообщала, что в Таиланде ей угрожают уголовным делом.

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