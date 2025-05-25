Бывшая жена Паши Техника попала под уголовную статью

Следователи возбудили дело в отношении экс-жены Паши Техника Евы Карицкой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей жены рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Евы Карицкой. Об этом сообщает Starhit.

Дело возбудили по статье 128 УК РФ («Клевета»). Обвинение выдвинула клиника, в которой рэпер проходил терапию перед кончиной. Карицкая уже заявила, что виновной себя не считает.

Ранее девушка говорила, что терапия в этой клинике привела к смерти ее бывшего мужа. Однако в клинике с таким мнением не согласны.

24 мая Карицкая сообщала, что в Таиланде ей угрожают уголовным делом.