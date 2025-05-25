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09:32, 25 мая 2025Спорт

«Флорида» оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла Каролину и оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Флорида» обыграла «Каролину Харрикейнс» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась с разгромным счетом 6:2. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвертый матч противостояния, который может стать решающим, состоится в Санрайзе в ночь на 27 мая.

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В борьбе за трофей в прошлом сезоне команда в финальной серии победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.

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