Футболист «Краснодара» повторил фото Месси

Вратарь «Краснодара» Агкацев повторил фото Месси с трофеем в постели

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев повторил чемпионское фото нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Он опубликовал снимок на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Агкацев сфотографировался в постели с кубком за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Доброй ночи, Краснодар», — написал он. В 2022 году похожий снимок сделал Месси, когда вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

23-летний Агкацев провел все 30 матчей в чемпионате страны. В 15 из них он оставил ворота в неприкосновенности.

24 мая «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Горожане» в заключительном туре РПЛ разгромили московское «Динамо» со счетом 3:0 и обошли петербургский «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.