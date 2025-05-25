Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Новгородскую область

Врио новгородского губернатора Дронов: При перехвате БПЛА никто не пострадал

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новгородскую область никто не пострадал. Подробности о попытке атаки привел временно исполняющий обязанности главы региона Александр Дронов в Telegram-канале.

«Над территорией Новгородской области сбит один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал Дронов.

Он поблагодарил подразделения сил противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России и заявил, что держит ситуацию на контроле.

Всего в ночь на воскресенье, 25 мая, силы ПВО сбили110 беспилотников над регионами России. Под удар попали Тульская, Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Курская, Орловская, Смоленская, Липецкая и Нижегородская области, а также Московский регион.