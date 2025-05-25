Над регионами России уничтожили 110 дронов ВСУ

МО: Ночью средства ПВО сбили и перехватили 110 дронов ВСУ над регионами России

В ночь на 25 мая (с 00.00 до 07.00 по московскому времени) российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили или перехватили 110 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об уничтожении украинских беспилотников над регионами РФ рассказали в Минобороны.

Так, 16 БПЛА были ликвидированы в Тульской области, по 14 дронов — над Брянской и Калужской областями. Еще по 13 беспилотников сбили над территориями Московского региона и Тверской области. По десять БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, были предотвращены атаки восьми дронов на территорию Орловской области, семи — на Смоленскую область. По одному беспилотнику ПВО сбила над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.