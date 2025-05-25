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13:38, 25 мая 2025Мир

Лавров заявил о победе российского добра над злом

Сергей Лавров заявил, что российское, а не западное добро способно победить зло
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что добро в российском понимании способно победить зло. Его слова передает ТАСС.

Журналист заявил в разговоре с министром, что у Запада есть свое представление о добре. «У нас такого добра навалом, как на Западе. У нас свое добро есть. И именно оно побеждает», — заключил глава российского дипломатического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что дипломатия, как и любая практическая наука, оживает в трудные времена. По его словам, дипломатам следует проявлять инициативу, больше думать и анализировать.

22 мая Владимир Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. На торжественной церемонии награждения в Кремле министр заявил, что такая награда может послужить вдохновением для его коллег-дипломатов. Он счел это важным, так как на мировой арене, где идет борьба со злом, требования к этим специалистам возросли.

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