Лавров заявил о победе российского добра над злом

Сергей Лавров заявил, что российское, а не западное добро способно победить зло

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что добро в российском понимании способно победить зло. Его слова передает ТАСС.

Журналист заявил в разговоре с министром, что у Запада есть свое представление о добре. «У нас такого добра навалом, как на Западе. У нас свое добро есть. И именно оно побеждает», — заключил глава российского дипломатического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что дипломатия, как и любая практическая наука, оживает в трудные времена. По его словам, дипломатам следует проявлять инициативу, больше думать и анализировать.

22 мая Владимир Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. На торжественной церемонии награждения в Кремле министр заявил, что такая награда может послужить вдохновением для его коллег-дипломатов. Он счел это важным, так как на мировой арене, где идет борьба со злом, требования к этим специалистам возросли.