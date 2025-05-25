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07:12, 25 мая 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ у Двуречной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Двуречной в Харьковской области, несмотря на сопротивление украинской армии. Об продвижении Российской армии рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Линия боевого соприкосновения не была статичной и наши военнослужащие продвигались на многих участках фронта, где это было возможно. Противник здесь сопротивляется, сопротивляется довольно-таки серьезно, но вместе с тем наши войска имели успех на ряде участков местности за истекшую неделю. Продвижение было небольшим в глубину обороны противника, но на очень широком участке фронта», — рассказал Марочко.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Радьковки Харьковской области.

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