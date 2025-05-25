Медведев покинет «Зенит»

Журналист Карпов: Председатель правления «Зенита» Медведев покинет клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев покинет клуб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, Медведев уйдет на пенсию. Причиной такого решения называется неудачное выступление в сезоне «Зенита», а также хоккейного СКА.

Накануне петербуржцы упустили возможность в седьмой раз подряд выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда уступила в турнирной таблице одно очко «Краснодару».

В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка страны и, таким образом, не смогут принять участие в Суперкубке.