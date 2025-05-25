Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

Певец Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя

Певец Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист открыл ИП в декабре 2004 года. Согласно материалам налоговой, основной вид деятельности — деятельность в области телевизионного вещания.

Кроме того, там указаны другие дополнительные виды деятельности: торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками и цифровыми видеодисками, торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами. Помимо этого — деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность в области исполнительских искусств.

Ранее продюсер Павел Рудченко предсказал певцу Валерию Меладзе запрет на въезд в Латвию. Рудченко заявил, что власти Латвии проверят всех артистов, у которых есть российское гражданство. По его мнению, проверка коснется и Меладзе, несмотря на его антироссийские высказывания.

В 2022 году Меладзе призывал остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В 2023-м на одном из корпоративов певец продолжил фразу «Слава Украине» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов).