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15:25, 12 мая 2025Культура

Меладзе предрекли запрет на въезд в Латвию

Продюсер Рудченко: Валерию Меладзе могут запретить въезд в Латвию
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Продюсер Павел Рудченко предсказал певцу Валерию Меладзе запрет на въезд в Латвию. Его комментарий приводит «Абзац».

Рудченко заявил, что власти Латвии проверят всех артистов, у которых есть российское гражданство. По его мнению, проверка коснется и Меладзе, несмотря на его антироссийские высказывания. «Против него могут ввести ряд ограничений», — считает продюсер.

В 2022 году Меладзе призывал остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В 2023-м на одном из корпоративов певец продолжил фразу «Слава Украине» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Комментируя ситуацию, артист заявил, что с начала СВО живет с ощущением тяжести и горя.

Ранее стало известно, что певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию в связи с «опасениями Службы государственной безопасности».

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