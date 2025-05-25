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00:14, 26 мая 2025Мир

МИД Финляндии вызвал российского посла после обвинений в нарушении воздушного пространства

Финский МИД вызвал посла РФ Кузнецова из-за инцидента с воздушным пространством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

МИД Финляндии вызвал поста России Павла Кузнецова в связи с инцидентом с нарушением воздушного пространства, об этом сообщает агентство Yle.

Финская сторона обвинила российские военные самолеты в нарушении воздушного пространства у побережья Порвоо. Внешнеполитическое ведомство вручит дипломату ноту с требованием разъяснить ситуацию.

В Министерстве обороны Финляндии 23 мая заявили, что подозревают российские военные самолеты в нарушении ее воздушного пространства. Глава ведомства Антти Хяккянен заявил, что страна серьезно относится к предполагаемому инциденту.

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