МИД Финляндии вызвал российского посла после обвинений в нарушении воздушного пространства

Финский МИД вызвал посла РФ Кузнецова из-за инцидента с воздушным пространством

МИД Финляндии вызвал поста России Павла Кузнецова в связи с инцидентом с нарушением воздушного пространства, об этом сообщает агентство Yle.

Финская сторона обвинила российские военные самолеты в нарушении воздушного пространства у побережья Порвоо. Внешнеполитическое ведомство вручит дипломату ноту с требованием разъяснить ситуацию.

В Министерстве обороны Финляндии 23 мая заявили, что подозревают российские военные самолеты в нарушении ее воздушного пространства. Глава ведомства Антти Хяккянен заявил, что страна серьезно относится к предполагаемому инциденту.

