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21:00, 23 мая 2025Мир

Финляндия обвинила российские самолеты в нарушении воздушного пространства

В Финляндия подозревают военные самолеты РФ в нарушении воздушного пространства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Министерстве обороны Финляндии заявили, что подозревают российские военные самолеты в нарушении ее воздушного пространства. Об этом сообщает агентство Yle.

«Министерство обороны сообщило, что два военных самолета РФ подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо в пятницу [23 мая]», — говорится в материале.

Глава ведомства Антти Хяккянен заявил, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому инциденту, отмечает издание.

Ранее о перехвате российского бомбардировщика Су-24 над Балтийским морем сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, военный самолет совершал в небе над Балтикой опасные маневры.

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