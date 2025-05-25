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04:55, 25 мая 2025Бывший СССР

На Украине с мемориала сняли таблички из-за русского языка

В Черноморске с мемориала воинской славы сняли таблички на русском языке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Черноморске Одесской области «активисты» сняли с мемориала воинской славы сняли таблички на русском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Мемориал посвящен Великой Отечественной Войне. На табличках, которые сняли активисты, была надпись «Люди, помните, какой ценою было завоевано счастье».

Другие подробности произошедшего издание не приводит.

Ранее в Киеве задержали женщину, пытавшуюся возложить цветы к Вечному огню. Полицейские окружили пенсионерку и заставили снять пилотку с красной звездой, демонстрация которой на Украине запрещена.

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