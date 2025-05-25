На Украине с мемориала сняли таблички из-за русского языка

В Черноморске с мемориала воинской славы сняли таблички на русском языке

В Черноморске Одесской области «активисты» сняли с мемориала воинской славы сняли таблички на русском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Мемориал посвящен Великой Отечественной Войне. На табличках, которые сняли активисты, была надпись «Люди, помните, какой ценою было завоевано счастье».

Другие подробности произошедшего издание не приводит.

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