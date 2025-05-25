На Западе заявили о крупнейшей с начала СВО атаке на Украину

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли крупнейший воздушный удар по территории Украины с начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Reuters.
«За ночь российские войска выпустили 367 беспилотников и ракет по украинским городам, в том числе по Киеву. Эта атака стала крупнейшей за всю военную операцию», — говорится в сообщении западного издания.
В материале сказано, что в этом ударе Россия использовала больше оружия, чем в ходе других атак.
24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО. Она продолжалась более шести часов. В операции были задействованы ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты. Предположительно, одной из военных целей стал завод «Антонов», производящий дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).