Назван способ замедлить возрастные изменения после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ замедлить возрастные изменения после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что после 40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона и происходят гормональные сдвиги. Замедлить старение помогут занятия спортом. Она отметила, что во время занятий необходимо сочетать аэробные и анаэробные упражнения.

В состав тренировки Ротач рекомендовала включить бег, подъемы на носки, ходьбу с высоким подниманием бедра, выпады, наклоны в стороны, динамическую планку, отжимания, а также приседания с выпрыгиванием. Завершить занятие следует упражнениями на растяжку.

Ранее Ротач назвала способ сохранить мышцы после 40 лет. Эксперт рекомендовала заниматься силовыми тренировками.