В интернете считают, что в овуляцию женщины превращаются в сексуально озабоченных монстров. Это правда так?

Психолог Маки: У женщин в зависимости от фазы цикла меняется мышление

Во время овуляции поведение женщины преображается поразительным образом. Меняется все: от походки, манеры говорить и одеваться до сексуального влечения и оценки привлекательности мужчин. Во всяком случае в этом уверено огромное количество женщин. В социальных сетях даже появился мем о всесильной овуляции: под ее влиянием женщины начинают звонить бывшим партнерам, спонтанно покупать развратные вещи, поедать взглядом красивых мужчин и наряжаться. «Лента.ру» разбиралась, действительно ли поведение женщин так сильно зависит от фазы менструального цикла.

Всемогущая овуляция

Если верить социальным сетям, конкуренцию овуляции может составить разве что ретроградный Меркурий. Овуляцией объясняют самые разные вещи: от хорошего настроения и желания выйти замуж до супружеской измены и интимных связей на одну ночь. Слово стало синонимом необузданного сексуального желания, поэтому теперь даже мужчины, поддавшись общему тренду, заявляют, что у них овуляция. Правда, подразумевают они не готовность к зачатию, а сильное желание интимной близости.

У меня неделю уже мужская овуляция. Боже мой @xesdef пользователь X

Сегодня хожу, все мне комплименты делают, думаю, да что ж такое. Как обычно макияж, волосы. Что случилось? Овуляция @vas_bae пользователь X

У меня овуляция по ходу. Хочется быть нежной кошечкой типа «ой, это мне купил/подарил муШ», «ой, я в этом не разбираюсь, спрошу у муШа» @kelnahuraznaraz пользователь X

Овуляция — это когда вместо того, чтобы заняться чем-то продуктивным, я меряю свои кружевные колготки @jasceciuzo пользователь X

По таким постам может сложиться впечатление, что женщины легко определяют день своей овуляции, но в реальности это не так. У женщины овуляция незаметна не только для окружающих, но и для нее самой. Это довольно необычно, так как у большинства других млекопитающих готовность к размножению очевидна. Например, у самок приматов набухают гениталии, а у собак бывает течка.

Тем не менее с древности люди знали, что каждый месяц с дамами происходит что-то странное. Список подозрительных симптомов был длинным: эротические сны, перепады настроения, болезненность и раздражительность. Платон в Древней Греции объяснял все симптомы «траурной маткой», которая горюет, если в ней не зародилась новая жизнь. Сегодня известно, что не матка, а яичники влияют на самочувствие, поведение и даже на мозг женщины, но мифов на эту тему по-прежнему много.

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Что такое овуляция и как она влияет на женщин

Овуляция — это момент, когда разрывается фолликул в яичнике и созревшая яйцеклетка выходит в маточную трубу. Если она встречает сперматозоид, то может произойти оплодотворение, а затем и беременность.

Все это происходит примерно на 11-14 день цикла и сопровождается резким повышением уровня половых гормонов эстрогена и прогестерона. Всплеск гормонов сохраняется несколько дней или неделю, и все это время женщина находится под их воздействием

Чтобы понять, что именно происходит с организмом в этот период, провели тысячи исследований. Ученым удалось узнать, что во время овуляции голос женщины становится выше, ее движения — более пластичными, а запах тела — приятнее. Правда, со временем оказалось, что не все эти выводы на 100 процентов верны. Например, опровергли предположение ученых, что во время овуляции женщин тянет на мужчин с низким голосом и другими выраженными маскулинными чертами.

Сегодня под сомнение ставят большинство таких выводов. Во-первых, в них участвовало слишком мало людей, чтобы делать вывод о всех женщинах, а во-вторых используемые методы сложно назвать объективными. Например, в одном исследовании мужчин просили нюхать футболки, которые женщины носили во время овуляции, и оценивать запах. В другом ученые считали чаевые, получаемые танцовщицами гоу-гоу в разные фазы менструального цикла. Оказалось, что в овуляцию девушкам оставляли на чай больше денег. Хотя этот факт и не объясняет ничего о работе женского организма, но заставляет задуматься.

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Нейробиолог Маркус Хаусманн считает, что от гормонов зависит то, как мозг будет обрабатывать информацию и решать поставленные перед ним задачи. «Это может быть менструальный цикл у женщин или сезонные колебания тестостерона у мужчин», — поясняет он. По словам ученого, когда во время овуляции повышается уровень женских половых гормонов, в работу чаще включаются сразу два полушария мозга. Затем, когда уровень эстрогена снижается, задействуется только одно полушарие для решения каждой задачи.

Хаусманн полагает, что такие ежемесячные сдвиги наделяют женщин более гибким мышлением и способностью использовать разные стратегии для решения одних и тех же задач

Психолог Полин Маки тоже заметила, что у женщин в зависимости от фазы менструального цикла изменяется мышление. Она пояснила, что во время овуляции и в течение следующих семи дней женщины хуже справляются с задачами, в которых обычно преуспевают мужчины. Например, ухудшается пространственная ориентация, зато повышается креативность. По мере снижения уровня эстрогена способности к логическому мышлению растут, а к творчеству опять падают.

Женщины, у которых не вырабатывается эстроген, как правило, имеют плохие социальные навыки Полин Маки психолог

Маки считает, что благодаря эстрогену женщины лучше мужчин распознают эмоции, им проще заводить знакомства и поддерживать общение. Кроме того, женские гормоны дают и еще одну суперспособность, считает психолог, — неосознанную память. Маки пояснила, что этот вид памяти хранит воспоминания, которые не нужно заучивать и осознавать, они просто есть и хранятся закодированными до определенного момента. Одним из самых явных примеров такой памяти психолог назвала интуитивную грамотность, которой в основном наделены женщины.

Овуляция и сексуальность

Сексолог, психолог Дуглас Т. Кенрик утверждает, что женщины в день овуляции, а также несколько дней до и после нее сильнее настроены на интимную близость. Во-первых, по его словам, существенно повышается сексуальный интерес к партнеру, да и вообще мужчины кажутся привлекательнее. Во-вторых, в этот период женщины чаще занимаются сексом. Он уточнил, что женщины, которые принимают противозачаточные препараты, избавлены от таких скачков либидо, так как у них нет овуляции.

Женщины действительно увеличивают свое сексуальное желание во время овуляции. И да, это важно, потому что большинство женщин не знают, когда у них момент наивысшей фертильности Дуглас Т. Кенрик сексолог, психолог

Акушер-гинеколог Кристина Гревс считает, что всплеск сексуальности абсолютно естественен. Она уточнила, что единственная цель овуляции — это продолжение рода, а гормоны готовят организм к беременности, в том числе подталкивая женщину к половому акту и оплодотворению.

Для этой цели, говорит врач, перед овуляцией вырабатывается сразу несколько гормонов. Во-первых, повышаются уровни эстрогена и тестостерона. Они оба вполне могут вызвать довольно сильное влечение. Помимо этого, повышается уровень окситоцина — гормона любви, который может усилить ощущение привязанности, доверия и нежности к партнеру. Затем к этому коктейлю добавляется лютеинизирующий гормон. Гревс отметила, что каждый из этих гормонов может усиливать желание интимной близости, но конкретных научных доказательств этому нет.

После выхода яйцеклетки из фолликула гормональная буря постепенно начинает утихать. В организме растет уровень прогестерона, и период сексуального подъема заканчивается

Однако Гревс подчеркнула, что гормоны — это лишь одна составляющая сексуального влечения. По ее словам, либидо зависит и от множества факторов, таких как стресс, общее самочувствие и отношения с партнером.

Как определить овуляцию?

Гревс подчеркивает, что самостоятельно невозможно точно определить день овуляции. Наиболее точными методами она считает ультразвуковое исследование и анализы крови. Измерение температуры тела — это еще один способ понять, что яйцеклетка готова к оплодотворению, но этот подход часто подводит, а еще требует внимательности, так как температуру следует измерять и записывать каждое утро. И тем не менее, по словам гинеколога, некоторые косвенные признаки все же могут указывать на окно высокой фертильности.

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Одним из таких признаков врач назвала высокое либидо. Кроме того, женщина в этот период может ощущать эмоциональный подъем, она с удовольствием общается, легко находит общий язык с партнером и другими людьми и в целом чувствует себя хорошо. Но нередко бывает и абсолютно противоположенная картина: подавленное настроение, апатия и раздражительность. К тому же из-за разрыва фолликула могут появляться спазмы внизу живота, как правило, с одной стороны. Гревс предупредила, что эти боли обычно несильные и проходят сами по себе.

Как рассказала акушер–гинеколог Чавоне Момон-Нельсон, овуляция может сопровождаться и другими не самыми приятными симптомами. Она уточнила, что, поскольку организм готовится к беременности, замедляется метаболизм, а жидкость дольше задерживается в тканях, из-за этого могут появиться отеки, вздутие живота или повышенное газообразование.

Во время овуляции выделения из влагалища становятся немного тоньше и прозрачнее. По консистенции напоминают яичный белок Чавоне Момон-Нельсон акушер-гинеколог

Часто выход яйцеклетки сопровождается небольшим повышением температуры тела — примерно на полградуса. Однако Момон-Нельсон подчеркнула, что это бывает не всегда и у не у всех. По ее словам, некоторые женщины вообще невосприимчивы к гормональным колебаниям и не ощущают никаких изменений в организме. У других симптомы есть, но в каждом цикле они проявляются по-разному.