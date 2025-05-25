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08:59, 25 мая 2025Мир

Польша подняла авиацию из-за возможной активности России

Польша подняла авиацию из-за возможной активности России на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. Об этом заявило оперативное командование родов польских вооруженных сил, передает РИА Новости.

Отмечается, что оперативный командующий приказал привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства»

Помимо этого, уточняется, что в воздух подняли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки привели в состояние повышенной готовности.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем.

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