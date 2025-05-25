Раскрыта тема переговоров Лаврова с главой МИД Турции

Лавров обсудит с главой МИД Турции Фиданом итоги переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан во время предстоящей встречи обсудят итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Во время переговоров дипломаты также поговорят о текущем положении дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе и затронут тему безопасного судоходства в Черном море. Отдельной темой станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами.

Визит Фидана в Москву состоится с 25 по 27 мая.

17 мая Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств двух стран тоже обсудили итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

Первый раунд мирных переговоров России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились обменяться пленными и продолжить диалог.

