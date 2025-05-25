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10:08, 25 мая 2025Спорт

Рублев поднялся в рейтинге ATP

Россиянин Рублев поднялся в рейтинге ATP на 15-ю позицию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabian Bimmer / AP

Россиянин Андрей Рублев улучшил свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список доступен на сайте организации.

Рублев поднялся на две строчки и теперь занимает 15-е место. Он остается второй ракеткой России.

24 мая Рублев проиграл в финале турнира ATP в Гамбурге. Он уступил итальянцу Флавио Коболи со счетом 2:6, 4:6.

Лучшим россиянином в рейтинге является Даниил Медведев. Он занимает 11-ю строчку.

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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