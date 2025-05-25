СК начал проверку после жалоб жителей Самары на ежедневный массовый намаз под их окнами

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту массового намаза в Самаре. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.
Перед этим в сети распространилось видео, на котором видно несколько десятков человек — предположительно, мигрантов, — занявших один из дворов для отправления религиозных нужд.
После жалоб местных жителей СК начал доследственную проверку. Самарцы утверждают, что подобные собрания под их окнами проводятся ежедневно. Из-за этого горожане боятся выпускать детей на улицу.
Ранее в Москве курьеры отказались доставлять «харамные» блюда. Муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал решение доставщиков, объяснив его с религиозной точки зрения.