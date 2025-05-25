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11:12, 25 мая 2025Силовые структуры

СК начал проверку после жалоб жителей Самары на ежедневный массовый намаз под их окнами

Жители Самары пожаловались на массовые намазы под окнами их домов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: gazeta.ru

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту массового намаза в Самаре. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Перед этим в сети распространилось видео, на котором видно несколько десятков человек — предположительно, мигрантов, — занявших один из дворов для отправления религиозных нужд.

После жалоб местных жителей СК начал доследственную проверку. Самарцы утверждают, что подобные собрания под их окнами проводятся ежедневно. Из-за этого горожане боятся выпускать детей на улицу.

Ранее в Москве курьеры отказались доставлять «харамные» блюда. Муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал решение доставщиков, объяснив его с религиозной точки зрения.

ЖЗЛ
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