СК начал проверку после жалоб жителей Самары на ежедневный массовый намаз под их окнами

Жители Самары пожаловались на массовые намазы под окнами их домов

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту массового намаза в Самаре. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Перед этим в сети распространилось видео, на котором видно несколько десятков человек — предположительно, мигрантов, — занявших один из дворов для отправления религиозных нужд.

После жалоб местных жителей СК начал доследственную проверку. Самарцы утверждают, что подобные собрания под их окнами проводятся ежедневно. Из-за этого горожане боятся выпускать детей на улицу.

Ранее в Москве курьеры отказались доставлять «харамные» блюда. Муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал решение доставщиков, объяснив его с религиозной точки зрения.