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07:00, 25 мая 2025ПутешествияЭксклюзив

В предпочтениях российских туристов в Турции заметили одно изменение

Anex: Российские туристы начинают выбирать индивидуальные туры в Турцию
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Francesco Riccardo Iacomino / Getty Images

Российские туристы начинают выбирать индивидуальные туры в Турцию, рассказали в Anex. Об изменении предпочтений специалисты туроператора сообщили в разговоре с «Лентой.ру».

«У российских туристов, которые отправляются в путешествие в Турцию, происходит смена акцентов. Их привлекают индивидуальные туры, которые теперь можно создать в рамках стандартного пакета услуг туроператора», — рассказала руководитель PR-отдела Anex Виктория Худаева.

Так, например, 12 апреля в Анталии открылся новый терминал, в котором заработал премиум лаунж и сервис для международных вылетов и прилетов. Теперь туристам предлагают встречу и приветствие у выхода из самолета, VIP-трансфер в терминал, индивидуальный паспортный и таможенный контроли без очередей, а также помощь с багажом — его принесут сотрудники аэропорта. Выбрать такую услугу можно при стандартном бронировании тура.

Кроме премиум приема, в индивидуальный пакет туристы могут также добавить отдельный трансфер до отеля на машине, в том числе премиум класса, авиабилеты бизнес-класса, расширенную страховку и индивидуальные экскурсии. Например, путешественникам предлагают частные посещения старого города Сиде, старой части Анталии и туры на яхте по Зеленому каньону.

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Россия остается на первом месте среди турпотока в Турцию. Второе место занимает Германия, а третье — Польша. При этом в Анталии туристы с детьми чаще выбирают регион Сиде, чем, например, Белек. Такими данными с «Лентой.ру» поделился представитель сети отелей Selectum на основе бронирования номеров в отелях Selectum Family Resort Belek 5*, Selectum Luxury Resort Belek 5* и Selectum Family Resort Side 5*.

Ранее авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Забронировать рейсы по акции можно до конца суток 25 мая, а улететь по выбранным направлениям — с 26 мая по 30 июня 2025 года.

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