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17:35, 25 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Тягу к сладостям объяснили серьезной проблемой со здоровьем

Терапевт Симонова: Тяга к сладкому указывает на нестабильный уровень сахара
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Camilo Contreras / Unsplash

Сильная тяга к сладкой, жирной, соленой пище, а также к молочным продуктам может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.

Специалистка указала, что тяга к сладостям может возникать при нестабильном уровне сахара в крови, а также в стрессовых ситуациях, так как глюкоза стимулирует выработку гормона радости серотонина. Желание есть соленую еду, по словам врача, бывает при обезвоживании, вызванном диареей, а также после активных физических тренировок, так как из-за них происходят нарушения электролитного баланса. Кроме того, изредка оно может возникать при надпочечниковой недостаточности.

Аппетит служит своеобразным способом общения организма — иногда желание конкретной пищи является не просто прихотью, а сигналом о дефиците жизненно важных веществ

Татьяна Симоноватерапевт, кардиолог

Тягу к жирной и жареной пище терапевт тоже назвала признаком различных нарушений. В частности, такие вкусовые предпочтения могут объясняться дефицитом жирорастворимых витаминов A, D, E, или K либо развитием желчнокаменной болезни. Врач добавила, что при нехватке кальция или триптофана часто хочется молочных продуктов. А вот тяга к именно молоку, как утверждает специалистка, появляться при повышенной кислотности желудка.

Терапевт подчеркнула, что абсолютно нормально время от времени хотеть определенной пищи, но если тяга к конкретному продукту возникает три-четыре раза в неделю, то это тревожный сигнал. Также, по ее мнению, стоит насторожиться, если внезапно и без причины резко меняются вкусовые предпочтения.

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