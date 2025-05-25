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09:26, 25 мая 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о тайном прозвище главкома ВСУ

Пленный ВСУ Бойденко: Главкома ВСУ в украинских войсках называют мясником
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото:Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские военнослужащие между собой тайно называют главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) мясником. Об этом заявил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области, его цитирует ТАСС.

«Сырского называют мясником. Он людей просто отправляет на штурмы и забывает о них. Нет ни техники, ни вооружения», — сказал он.

По словам пленного, те украинские военные, которые пополняют ряды ВСУ, приходят в войска с низким уровнем подготовки. Например, прибывшие в ряды украинской армии могут только научиться держать автомат, после чего их сразу отправляют на боевые позиции.

Ранее Сырский заявил о необходимости цифровизации для мобилизации в украинскую армию шести миллионов украинцев. «Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся», — подчеркнул он.

ЖЗЛ
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