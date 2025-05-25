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20:28, 25 мая 2025Культура

Ушел из жизни актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая...»

Ушел из жизни актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая...» Лев Бобышев
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Кадр: фильм «Прощай, шпана замоскворецкая...»

Актер театра и кино Лев Бобышев, известный ролью в фильме «Прощай, шпана замоскворецкая...», ушел из жизни на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского театра кукол.

«У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лева», — отмечается в заявлении. Причины смерти артиста не уточняются.

С 1980-х годов Бобышев начал сниматься в кино. В частности, помимо фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…», он появлялся в картинах «Приятного аппетита» и «Китайский сервиз».

5 мая ушел из жизни российский актер и режиссер Артур Кочканян, известный по роли в сериале «Метод». Он умер в возрасте 60 лет. Известно, что актера не стало в воскресенье, 4 мая. В пресс-службе Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова добавили, что посвятят памяти артиста показ мюзикла «Труффальдино» в его постановке.

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