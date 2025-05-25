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14:55, 25 мая 2025Мир

В Европе призвали изолировать Россию

Глава МИД Литвы Будрис призвал изолировать РФ после атак на украинские объекты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кястутис Будрис

Кястутис Будрис. Фото: Mykola Tys / AP

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал изолировать Россию после того, как российские военные нанесли ракетные удары по украинским объектам. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Будрис заявил, что Европе следует отреагировать на российский ракетный удар. «Больше военной помощи и оружия Украине, более жесткие санкции и изоляция России», — написал министр иностранных дел Литвы.

24 мая Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой ракетный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Сообщается, что военные ударили по центру радиотехнической борьбы и позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночь на 24 мая сложной. По его словам, страну атаковали 250 российских беспилотников и 14 баллистических ракет.

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