В Европе призвали изолировать Россию

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал изолировать Россию после того, как российские военные нанесли ракетные удары по украинским объектам. Об этом он написал на странице в соцсети X.
Будрис заявил, что Европе следует отреагировать на российский ракетный удар. «Больше военной помощи и оружия Украине, более жесткие санкции и изоляция России», — написал министр иностранных дел Литвы.
24 мая Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой ракетный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Сообщается, что военные ударили по центру радиотехнической борьбы и позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночь на 24 мая сложной. По его словам, страну атаковали 250 российских беспилотников и 14 баллистических ракет.