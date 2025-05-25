В Европе призвали изолировать Россию

Глава МИД Литвы Будрис призвал изолировать РФ после атак на украинские объекты

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал изолировать Россию после того, как российские военные нанесли ракетные удары по украинским объектам. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Будрис заявил, что Европе следует отреагировать на российский ракетный удар. «Больше военной помощи и оружия Украине, более жесткие санкции и изоляция России», — написал министр иностранных дел Литвы.

24 мая Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой ракетный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Сообщается, что военные ударили по центру радиотехнической борьбы и позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночь на 24 мая сложной. По его словам, страну атаковали 250 российских беспилотников и 14 баллистических ракет.