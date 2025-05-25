Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 25 мая 2025Бывший СССР

В Грузии назвали осквернение флага России певцом низким поступком

Музыкант Татарашвили: Осквернение флага России является низким поступком
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Осквернение флага России певцом Эрекле Гецадзе является низким поступком, которое грузины решительно осуждают. Об этом заявил грузинский музыкант Темур Татарашвили телеканалу РЕН ТВ.

«Большинство грузин того же мнения, как и я. Мы просто в шоке, потому что сегодня все выкладывают вот это видео, это маленькое видео, и все возмущаются. Это низко очень», — указал артист.

Татарашвили подчеркнул, что Гецадзе оказался «уродом в семье» и выразил надежду, что его поступок не повлияет на двусторонние отношения России и Грузии.

Ранее секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил, что осквернивший флаг России певец Гецадзе не сможет рассорить народы двух стран, а его выходка является провокацией. Он подчеркнул, что власти страны в добровольно-принудительном порядке будут лечить подобных людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили о подготовке России к большому наступлению

    В России назвали провокацией осквернение российского флага грузинским певцом

    В России женщина не выжила при ударе ВСУ по автомобилю

    В Грузии назвали осквернение флага России певцом низким поступком

    В Нидерландах заявили о завершении обещанной передачи F-16 на Украину

    Москвичей предупредили о похолодании

    Два украинских дрона уничтожили друг друга в ходе налета на Липецкую область

    Глава российского региона заявил об ужесточении атак ВСУ

    Путин рассказал о приказе воздержаться от атаки и сберечь бойцов

    Объявлен окончательный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости