В Грузии назвали осквернение флага России певцом низким поступком

Осквернение флага России певцом Эрекле Гецадзе является низким поступком, которое грузины решительно осуждают. Об этом заявил грузинский музыкант Темур Татарашвили телеканалу РЕН ТВ.
«Большинство грузин того же мнения, как и я. Мы просто в шоке, потому что сегодня все выкладывают вот это видео, это маленькое видео, и все возмущаются. Это низко очень», — указал артист.
Татарашвили подчеркнул, что Гецадзе оказался «уродом в семье» и выразил надежду, что его поступок не повлияет на двусторонние отношения России и Грузии.
Ранее секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил, что осквернивший флаг России певец Гецадзе не сможет рассорить народы двух стран, а его выходка является провокацией. Он подчеркнул, что власти страны в добровольно-принудительном порядке будут лечить подобных людей.