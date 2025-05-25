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12:02, 25 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Трампом

Песков: Путин при созвоне с Трампом слушал и речь коллеги, и переводчика
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом слушал и речь коллеги, и переводчика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Диалог лидеров состоялся вечером 19 мая по московскому времени. Изначально контакт Путина и Трампа ожидался в 17:00 мск, однако общение президентов началось с небольшой задержкой.

Песков напомнил, что Путин понимает английский язык. Поэтому он «сам может первую какую-то снимать сразу информацию», пояснил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Российский лидер сначала слушал речь Трампа, а затем — перевод, отметил он.

Ранее в США дали совет Трампу после разговора с Путиным. По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, у президента США есть две опции: или принять условия Москвы, или выйти из диалога.

ЖЗЛ
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