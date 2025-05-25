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08:15, 25 мая 2025Мир

В США сообщили о панике иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

CNN: Студенты Гарварда в панике из-за запрета Трампа принимать иностранцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ann Wang / Reuters

Иностранные студенты Гарварда находятся в «настоящей панике» из-за решения президента США Дональда Трампа запретить прием в университет абитуриентов из других стран. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сопредседатель студенческого совета Гарварда Абдулла Шахид Сиал в беседе с телеканалом подчеркнул, что многие студенты не уверены в своем текущем статусе. Они опасаются, что им могут аннулировать визы и запретить въезд в США, а также закрыть текущие исследования.

«Многие из нас работали всю жизнь, чтобы поступить в такой университет, как Гарвард, а теперь мы вынуждены ждать и гадать, придется ли нам переводиться», — рассказал студент из Австрии Карл Молден.

Ранее стало известно, что Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за введенного запрета. Отмечается, что в иске, поданном в федеральный суд Бостона, Гарвард назвал постановление «вопиющим нарушением» Конституции США и других федеральных законов.

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