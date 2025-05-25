Военкоры сообщили об ударе по Одессе

«РВ»: По объекту в Одессе нанесен удар

По Одессе был нанесен удар, в результате которого был поврежден «вражеский объект». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Нанесен удар по объекту врага в Одессе. На месте прилета в районе аэропорта пожар и поднимается большой столб дыма», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в атаке на Одессу утром 23 мая участвовали новые российские дроны, которые похожи на увеличенную версию барражирующего боеприпаса (ББ) «Ланцет».