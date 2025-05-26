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17:42, 26 мая 2025Ценности

17-летний сын Натальи Водяновой появился на публике с женским аксессуаром

17-летний сын модели Натальи Водяновой посетил выставку с заколкой-крабиком
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мария Винар

Фото: Mario Cartelli / SplashNews.com / Legion-Media

Сын российской супермодели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана Виктор Портман появился на публике с женским аксессуаром. Соответствующие снимки опубликованы на сайте фотобанка Legion Media.

17-летний наследник манекенщицы посетил выставку фонда итальянского модного дома Valentino. Так, Портман предстал перед камерами в синем брючном костюме и белой рубашке с черным галстуком. При этом на размещенных кадрах видно, что его длинные светлые волосы были зафиксированы на голове заколкой-крабиком.

В январе российский стилист Александр Рогов назвал популярную у женщин вещь модной для мужчин в 2025 году. Тогда речь шла о шортах-бермудах.

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