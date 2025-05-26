17-летняя россиянка попыталась тайно пробраться домой и оказалась в реанимации

В Стрельне девушка попыталась тайно пробраться домой и оказалась в реанимации

В петербургской Стрельне девушка попыталась тайно пробраться домой и оказалась в реанимации с переломами. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянка решила влезть на второй этаж своего дома по приставной лестнице, но оступилась и упала.

В результате она получила закрытые переломы костей таза и позвоночника. Пациентку поместили в реанимацию.

По данному факту организовали проверку.

До этого сообщалось, что в петербургском поселке Шушары старшеклассницу с переломами нашли под окнами девятиэтажного дома.

Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства случившегося со старшеклассницей.