Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 26 мая 2025Россия

17-летняя россиянка попыталась тайно пробраться домой и оказалась в реанимации

В Стрельне девушка попыталась тайно пробраться домой и оказалась в реанимации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В петербургской Стрельне девушка попыталась тайно пробраться домой и оказалась в реанимации с переломами. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянка решила влезть на второй этаж своего дома по приставной лестнице, но оступилась и упала.

В результате она получила закрытые переломы костей таза и позвоночника. Пациентку поместили в реанимацию.

По данному факту организовали проверку.

До этого сообщалось, что в петербургском поселке Шушары старшеклассницу с переломами нашли под окнами девятиэтажного дома.

Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства случившегося со старшеклассницей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

    Три человека стали жертвами ДТП в российском регионе

    49-летний популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу

    Россиянам назвали связанное с сильной головной болью правило

    Появились кадры из атакованного ВСУ Татарстана

    Местные жители ампутировали туристу часть полового органа за приставания к женщинам

    Президент Словении сообщила о подготовке к возобновлению контактов Европы и России

    17-летняя россиянка попыталась тайно пробраться домой и оказалась в реанимации

    Назван главный недостаток рекордно тонкого смартфона Samsung

    Глава штаба волонтеров рассказала подробности о пожаре на складе гумпомощи для бойцов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости