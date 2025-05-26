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07:07, 26 мая 2025Россия

Беспилотник пытался атаковать Ярославль

Губернатор Евраев: На подлете к Ярославлю отражена атака украинского дрона
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На подлете к Ярославлю отражена атака украинского беспилотника на город. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — написал губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств продолжается, добавил Евраев.

В ночь на 24 мая ВСУ также пытались атаковать Калужскую область — там перехватили пять летательных аппаратов над тремя районами региона. Под удар попала и Ивановская область, где целью противника, предварительно, был крупный химзавод.

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