Беспилотник пытался атаковать Ярославль

Губернатор Евраев: На подлете к Ярославлю отражена атака украинского дрона

На подлете к Ярославлю отражена атака украинского беспилотника на город. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — написал губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств продолжается, добавил Евраев.

В ночь на 24 мая ВСУ также пытались атаковать Калужскую область — там перехватили пять летательных аппаратов над тремя районами региона. Под удар попала и Ивановская область, где целью противника, предварительно, был крупный химзавод.