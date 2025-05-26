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08:47, 26 мая 2025Силовые структуры

Бывший российский участковый три года покрывал бутлегеров за деньги и попался

Экс-участковый из Уфы 3 года покрывал бутлегеров и получил штраф в полмиллиона
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд оштрафовал бывшего участкового из Уфы, который на протяжении трех лет покрывал нелегальных бутлегеров за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

За все время экс-силовик получил в качестве взятки от незаконных предпринимателей около 140 тысяч рублей и делал вид, что не замечает их деятельности. Ему назначили штраф в размере 560 тысяч рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Ранее под суд отдали бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова, обвиняемого в получении взяток от бутлегеров на сумму почти 70 миллионов рублей.

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