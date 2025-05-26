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20:02, 26 мая 2025Спорт

Экс-игрок киевского «Динамо» сравнил уровень чемпионата Украины с первенством водокачки

Леоненко сравнил уровень чемпионата Украины по футболу с первенством водокачки
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Виктор Леоненко

Виктор Леоненко. Кадр: Вацко Live / YouTube 

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко раскритиковал уровень первенства страны. Об этом сообщает UA-football.com.

Бывшему футболисту не понравилось то, что игроки киевлян праздновали чемпионство в сезоне-2024/2025 на поле вместе с семьями. «Ну мы прямо как европейцы, только темных очков не хватало. Сами ничего придумать не могут! Я вообще не понимаю, как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?!» — заявил Леоненко.

По мнению экс-игрока, уровень чемпионата Украины покажут еврокубки. «Хочется, чтобы наши команды не мучились, а играли», — добавил он.

Летом прошлого года Киевское «Динамо» отказалось от всех приветственных рукопожатий перед матчами с белградским «Партизаном» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Это было связано с поездкой сербской команды на турнир в Москву.

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