Глава штаба волонтеров рассказала подробности о пожаре на складе гумпомощи для бойцов СВО

47news.ru: Вещи со склада волонтеров в Ленобласти должны были отправить 29 мая

На сгоревшем складе волонтеров в Ленобласти хранились вещи для отправки на специальную военную операцию (СВО) на Украине и в Курскую область. Подробности о пожаре в помещении для гумпомощи рассказала глава муниципального штаба волонтеров Подпорожского района «Мы Вместе» Татьяна Догадина, пишет 47news.ru.

По ее словам вещи со склада должны были отправить через пять дней после пожара — 29 мая. Там хранились летняя обувь, одежда, средства гигиены, медикаменты, оборудование для связи стоимостью 400 тысяч рублей, а также специально закупленная одежда, обувь и ранцы для детей Курской области.

«Помещение около 20 квадратов выгорело почти полностью вместе со всем содержимым», — отметила собеседница издания, уточнив, что огонь также перекинулся на соседнее помещение, где волонтеры плели маскировочные сети, но их удалось спасти. «Они из негорючих материалов, не вспыхнули», — добавила она.

Догадина рассказала, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как перед пожаром в помещение проник мужчина. Сейчас этим занимается полиция.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в поджоге склада. Им оказался 40-летний местный житель.