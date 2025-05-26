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00:26, 26 мая 2025Силовые структуры

В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге склада волонтеров

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге склада волонтеров в Подпорожье
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Подпорожье задержали мужчину, которого подозревают в поджоге склада волонтеров, на котором хранились вещи для военных, находящихся в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги вышли на след предполагаемого поджигателя, им оказался 40-летний местный житель», — рассказала Волк.

Она уточнила, что в результате поджога была уничтожена гуманитарная помощь и имущество волонтерской организации. Злоумышленника доставили в полицию. Другие подробности не приводятся.

Пожар на волонтерском складе произошел вечером 24 мая. Находившиеся там вещи планировалось отправить в зону СВО 29 мая. Теперь волонтеры проведут уборку и займутся сбором новой партии груза.

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