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08:22, 26 мая 2025Россия

Губернатор приграничного российского региона сообщил об увольнении одного из подчиненных

Гладков: Бондарев покидает место главы Грайвороновского округа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Геннадий Бондарев покидает место главы Грайвороновского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Причины увольнения одного из подчиненных Гладков в посте раскрывать не стал.

До этого экс-глава обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать на некоторое время.

Тогда Бондарев подчеркивал, что граждан ждут в Ярославской области.

Еще раньше украинские снаряды разорвались рядом со школой в белгородском поселке Горьковский. В результате атаки четверо россиян получили ранения. Жителей доставили в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

ЖЗЛ
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