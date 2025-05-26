Губернатор приграничного российского региона сообщил об увольнении одного из подчиненных

Геннадий Бондарев покидает место главы Грайвороновского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Причины увольнения одного из подчиненных Гладков в посте раскрывать не стал.
До этого экс-глава обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать на некоторое время.
Тогда Бондарев подчеркивал, что граждан ждут в Ярославской области.
Еще раньше украинские снаряды разорвались рядом со школой в белгородском поселке Горьковский. В результате атаки четверо россиян получили ранения. Жителей доставили в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.