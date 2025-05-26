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11:59, 26 мая 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания отменила рейсы из российского города

Turkish Airlines отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга
Алина Черненко

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Авиакомпания Turkish Airlines отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга в турецкие города, которые должны были состояться в ночь с 25 на 26 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Из расписания следует, что иностранный перевозчик отменил четыре рейса из российского города в Анталью и один в Стамбул. Причина произошедшего неизвестна. Тем временем в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания петербургской авиагавани) РБК сообщили, что авиакомпания работает с пассажирами отмененных рейсов. Им предоставили гостиницу и переоформили билеты на другие рейсы.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово застряли в Турции из-за сбоя в расписании местных авиакомпаний, на которое повлияли майские праздники в Москве. Большинство сбоев пришлось на перелеты из Антальи, среднее время задержки составило около 4,5 часа.

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