Инвесторы потратили 135 миллионов рублей на ужин с Трампом и остались недовольны едой

Инвесторы потратили на ужин Трампа миллионы долларов и остались голодными

Криптоинвесторы остались недовольны закрытым ужином, который устроил для них президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Дональд Трамп провел закрытый ужин для 220 крупнейших инвесторов своей криптовалюты $TRUMP в четверг, 22 мая, в своем гольф-клубе в Вирджинии. Гости, потратившие в среднем по 1,7 миллиона долларов (примерно 135 миллионов рублей) на покупку $TRUMP, раскритиковали качество еды на мероприятии. «Это была худшая еда, которую я пробовал в заведениях Трампа. Единственное, что было съедобно — хлеб с маслом», — пожаловался 25-летний инвестор Николас Пинто.

Меню включало «жареного палтуса с цитрусовым соусом» и «филе миньон в соусе демиглас», но порции оказались скромными, а качество блюд — обескураживающим. Некоторые гости остались голодными и сравнили еду с обедом в самолете. Криптоблогер Крис Скиннер опубликовал фото своей тарелки с подписью: «Вот что вам подадут за 1,7 миллиона долларов, плюс 25-минутная поверхностная речь о крипте».

Трамп прибыл на вертолете Marine One и выступил с 23-минутной речью, большую часть которой говорил не о криптовалютах. «Вы верите в эту крипто-штуку... Это может быть что-то особенное. Кто знает?» — заявил президент. После выступления он быстро покинул зал, лично пообщавшись только с несколькими крупными инвесторами.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала «абсурдными» обвинения в том, что таким образом Трамп наживается на президентстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о любви к куриным яйцам. «В свое время вообще мог десять [яиц] сразу с утра навернуть», — рассказал он.