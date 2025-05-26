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12:22, 26 мая 2025Из жизни

Инвесторы потратили 135 миллионов рублей на ужин с Трампом и остались недовольны едой

Инвесторы потратили на ужин Трампа миллионы долларов и остались голодными
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Криптоинвесторы остались недовольны закрытым ужином, который устроил для них президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Дональд Трамп провел закрытый ужин для 220 крупнейших инвесторов своей криптовалюты $TRUMP в четверг, 22 мая, в своем гольф-клубе в Вирджинии. Гости, потратившие в среднем по 1,7 миллиона долларов (примерно 135 миллионов рублей) на покупку $TRUMP, раскритиковали качество еды на мероприятии. «Это была худшая еда, которую я пробовал в заведениях Трампа. Единственное, что было съедобно — хлеб с маслом», — пожаловался 25-летний инвестор Николас Пинто.

Меню включало «жареного палтуса с цитрусовым соусом» и «филе миньон в соусе демиглас», но порции оказались скромными, а качество блюд — обескураживающим. Некоторые гости остались голодными и сравнили еду с обедом в самолете. Криптоблогер Крис Скиннер опубликовал фото своей тарелки с подписью: «Вот что вам подадут за 1,7 миллиона долларов, плюс 25-минутная поверхностная речь о крипте».

Трамп прибыл на вертолете Marine One и выступил с 23-минутной речью, большую часть которой говорил не о криптовалютах. «Вы верите в эту крипто-штуку... Это может быть что-то особенное. Кто знает?» — заявил президент. После выступления он быстро покинул зал, лично пообщавшись только с несколькими крупными инвесторами.

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