Лолита показала способ подобрать джинсы без примерки

Певица Лолита Милявская показала способ подобрать джинсы без примерки

Эстрадная певица Лолита Милявская показала способ подобрать джинсы без примерки. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница рассказала, что научилась этому методу в одном магазине Нью-Йорка в 2024 году. Она назвала его «как потратить деньги с пользой и очень быстро». Так, она взяла в руки джинсы и обернула их вокруг шеи. На размещенных кадрах видно, что Милявская не смогла их застегнуть. «Берете джинсы, делаете вот так на глазах у изумленных продавщиц и понимаете, что эти вам малы», — объяснила звезда.

Затем Милявская взяла другие джинсы и также обернула их вокруг шеи. На этот раз она смогла их застегнуть. «Это точно мой размер, и это идеально. Я не трачу время на примерочные», — заявила она.

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