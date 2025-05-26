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19:16, 26 мая 2025Ценности

Лолита показала способ подобрать джинсы без примерки

Певица Лолита Милявская показала способ подобрать джинсы без примерки
Мария Винар

Кадр: @lolitamilyavskaya

Эстрадная певица Лолита Милявская показала способ подобрать джинсы без примерки. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница рассказала, что научилась этому методу в одном магазине Нью-Йорка в 2024 году. Она назвала его «как потратить деньги с пользой и очень быстро». Так, она взяла в руки джинсы и обернула их вокруг шеи. На размещенных кадрах видно, что Милявская не смогла их застегнуть. «Берете джинсы, делаете вот так на глазах у изумленных продавщиц и понимаете, что эти вам малы», — объяснила звезда.

Затем Милявская взяла другие джинсы и также обернула их вокруг шеи. На этот раз она смогла их застегнуть. «Это точно мой размер, и это идеально. Я не трачу время на примерочные», — заявила она.

Ранее Милявская оценила новый эпатажный имидж исполнительницы Глюкозы.

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