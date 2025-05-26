Любителям хлеба раскрыли хитрость для увеличения его пользы

Эксперт Дорадо посоветовал замораживать хлеб для увеличения его пользы

Эксперт по питанию Карлос Дорадо заявил, что любители хлеба, который считается вредным продуктом, могут увеличить его пользу. Хитрость, как это сделать, он раскрыл в беседе с изданием El Español.

Как отметил Дорадо, в хлебе содержится большое количество крахмала, который быстро усваивается и приводит к резким скачкам уровня сахара в крови. Специалист посоветовал замораживать хлеб, чтобы не только избежать этого негативного эффекта, но и извлечь максимальную пользу из данного продукта.

По его словам, после заморозки крахмал в хлебе становится резистентным. Он не переваривается в тонком кишечнике, а в неизменном виде попадает в толстый. Резистентный крахмал действует подобно пребиотикам, поэтому результатом станет улучшение пищеварения, пояснил Дорадо.

Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова посоветовала не готовить еду сразу на неделю. По ее словам, повторный нагрев некоторых блюд приводит к образованию канцерогенных соединений.