Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:29, 26 мая 2025Экономика

Массовое нашествие саранчи в Казахстане сняли на видео

Тучи из саранчи накрыли Кызылординскую область в Казахстане
Полина Кислицына (Редактор)

Огромные тучи из саранчи накрыли Кызылординскую область в Казахстане. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Orda.

На записи, сделанной одним из местных жителей, видно, как сотни насекомых «маршируют» по земле. В пресс-службе Минсельхоза страны рассказали, что для борьбы с вредителями в регионе создали оперативный штаб заместителя акима области и уже обработали 10,5 тысячи гектаров сельхозугодий из 17,1 тысячи подлежащих обработке в сельских округах Қарақұм, Сазды, Аққұм, Қосаман и Жинишкекум Аральского района. «Задействованы два судна легкой авиации, два судна сверхлегкой авиации, 12 наземных агрегатов, пять дронов, 45 ранцевых опрыскивателей. К мониторинговым мероприятиям привлечено 48 специалистов», — поделились информацией в сообщении. Отмечается, что специалисты обследовали 445,8 тысячи гектаров на предмет наличия личинок саранчи.

В общей сложности, добавили в ведомстве, ожидаемая площадь обработки против саранчи в Кызылординской области составляет 60 тысяч гектаров. Пока обошлось без повреждений посевов сельскохозяйственных культур.

Ранее в США пожаловались на нашествие сверчков-каннибалов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

    В США оценили последствия критики Трампа в адрес Путина

    Депутат Рады обвинил Зеленского в предательстве родины

    В Германии испугались войны с Россией из-за решения Мерца по Украине

    «Я подумала: ну вот и все» Вооруженные налетчики связали Ким Кардашьян и отобрали у нее миллионы евро. Почему они избежали тюрьмы?

    Женщинам назвали лучшие продукты для овуляции

    Россиянин ударил ножом молодого человека за хамство в торговом центре

    Власти Германии прокомментировали перспективу перезапуска «Северного потока»

    Употребивший снюс на камеру кандидат в президенты Польши оказался сутенером

    Мантуров заявил о проблемах из-за высокой ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости