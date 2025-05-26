Массовое нашествие саранчи в Казахстане сняли на видео

Тучи из саранчи накрыли Кызылординскую область в Казахстане

Огромные тучи из саранчи накрыли Кызылординскую область в Казахстане. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Orda.

На записи, сделанной одним из местных жителей, видно, как сотни насекомых «маршируют» по земле. В пресс-службе Минсельхоза страны рассказали, что для борьбы с вредителями в регионе создали оперативный штаб заместителя акима области и уже обработали 10,5 тысячи гектаров сельхозугодий из 17,1 тысячи подлежащих обработке в сельских округах Қарақұм, Сазды, Аққұм, Қосаман и Жинишкекум Аральского района. «Задействованы два судна легкой авиации, два судна сверхлегкой авиации, 12 наземных агрегатов, пять дронов, 45 ранцевых опрыскивателей. К мониторинговым мероприятиям привлечено 48 специалистов», — поделились информацией в сообщении. Отмечается, что специалисты обследовали 445,8 тысячи гектаров на предмет наличия личинок саранчи.

В общей сложности, добавили в ведомстве, ожидаемая площадь обработки против саранчи в Кызылординской области составляет 60 тысяч гектаров. Пока обошлось без повреждений посевов сельскохозяйственных культур.

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