Медвежонок сделал «фото на первый паспорт» в российском заповеднике

Медвежонок попал в объектив фотоловушки в заповеднике в Приморском крае

Медвежонок попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Публикацию снимка сделала дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

«То самое фото на первый паспорт… Глаза бегают, волосы растрепались, взгляд потерянный», — сыронизировали авторы публикации.

В заповеднике рассказали, что у медведей мощное тело с высокой холкой. Этот горб представляет собой мышечную массу, которая позволяет животным рыть землю и бить лапами.

«Шерсть медведей густая, равномерно окрашенная, — добавили специалисты. — Цвет варьируется от светло-палевого до почти черного».

Ранее купающегося медведя заметили на пляже в Томской области. Плавающего хищника сняли на видео.