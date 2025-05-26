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14:04, 26 мая 2025Моя страна

Медвежонок сделал «фото на первый паспорт» в российском заповеднике

Медвежонок попал в объектив фотоловушки в заповеднике в Приморском крае
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Медвежонок попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Публикацию снимка сделала дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

«То самое фото на первый паспорт… Глаза бегают, волосы растрепались, взгляд потерянный», — сыронизировали авторы публикации.

В заповеднике рассказали, что у медведей мощное тело с высокой холкой. Этот горб представляет собой мышечную массу, которая позволяет животным рыть землю и бить лапами.

«Шерсть медведей густая, равномерно окрашенная, — добавили специалисты. — Цвет варьируется от светло-палевого до почти черного».

Ранее купающегося медведя заметили на пляже в Томской области. Плавающего хищника сняли на видео.

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