На концерт Моргенштерна в Польше пробрался извращенец

Зритель концерта Моргенштерна в Варшаве начал удовлетворять себя в толпе

На концерт исполнителя Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) в Варшаве, Польша, пробрался извращенец. На публикацию Telegram-канала «Безобразие» обратило внимание издание «Газета.Ru».

Сообщается, что один из посетителей мероприятия начал мастурбировать и тереться о других зрителей концерта возле сцены. В результате охрана не смогла достать злоумышленника из толпы. «Уберите его [к черту]. Да зайдите заберите его!» — возмущались люди на видео.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Моргенштерн и другие артисты, уехавшие из страны из-за специальной военной операции, вскоре не смогут выступать даже за границей.