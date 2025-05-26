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16:55, 26 мая 2025Бывший СССР

На Украине признали расширение наступления России в Сумской области

Демченко: Россия расширяет зону наступления в Сумской области
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская армия расширяет зону наступления в Сумской области малыми штурмовыми группами. Об этом заявил спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Самое активное — это направление населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последние дни видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику», — сказал он.

Демченко отметил, что атакам штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) России предшествуют удары артиллерии, дронов и авиации.

Ранее стало известно, что ВС России заняли несколько населенных пунктов в Сумской области. Речь идет о селах Владимировка и Беловоды.

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