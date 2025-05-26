На Западе обеспокоились эскалацией с Россией в Балтийском море

The Telegraph: Власти Эстонии опасаются эскалации в Балтийском море

Власти Эстонии опасаются усиления присутствия российских кораблей в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar, который пытались остановить силы НАТО. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя ситуацию.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин поддержал разработанные коллегией меры по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море.

14 мая сообщалось, что военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать танкер Jaguar в международных водах. В операции участвовали эстонские катер, корабль, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши.