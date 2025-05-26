Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 26 мая 2025Бывший СССР

На Западе обеспокоились эскалацией с Россией в Балтийском море

The Telegraph: Власти Эстонии опасаются эскалации в Балтийском море
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Эстонии опасаются усиления присутствия российских кораблей в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar, который пытались остановить силы НАТО. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя ситуацию.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин поддержал разработанные коллегией меры по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море.

14 мая сообщалось, что военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать танкер Jaguar в международных водах. В операции участвовали эстонские катер, корабль, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Путин пошутил о своей работе в КГБ

    Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

    В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

    США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

    Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

    Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

    В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

    Военкор рассказал о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

    В Кремле оценили решение Европы не ограничивать дальнобойность ракет для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости